2026 Milwaukee County Traveling Beer Garden schedule released

Published  March 20, 2026 10:10am CDT
The Brief

    • Milwaukee County Parks and Sprecher Brewery are launching two simultaneous tours ("Roll Out the Barrel" and "Pass Me a Pint") visiting 11 different parks from May 13 through September 20.
    • Each stop features mobile beer trucks, staying at each park for approximately two weeks to offer craft beers and snacks.
    • All revenue generated from the beer gardens reinvested directly into improving the park system.

MILWAUKEE - Mark your calendars! Milwaukee County Parks released its 2026 schedule for its Traveling Beer Garden

Traveling Beer Garden schedule for 2026

What we know:

The Traveling Beer Garden tours transform parks into temporary beer gardens from May through September, for about two weeks at a time. Restored fire trucks were converted into mobile beer trucks, serving up craft beers, and more.

Here is how the schedule lays out for 2026: 

Pass Me A Pint Tour

  • June 3-21: Cooper Park, Milwaukee
  • June 24-July 13: Lake Park, Milwaukee
  • July 15-August 2: Doctor's Park, Fox Point
  • August 5-16: Gordon Park, Milwaukee
  • September 12-13: Trimborn Farm, Greendale

Roll Out The Barrel Tour

  • May 13-25: Wilson Park, Milwaukee
  • May 27-June 14: McCarty Park, West Allis
  • June 17-July 5: Grant Park, South Milwaukee
  • July 8-26: Sheridan Park, Cudahy
  • July 29-August 16: Froemming Park, Franklin
  • August 19-September 7, 12, 13, 19, 20: Greenfield Park, West Allis

Hours

  • Monday through Friday: 5 p.m. until 9 p.m.
  • Saturday, Sunday and holidays: 11 a.m. until 9 p.m.

The Traveling Beer Garden is managed by Milwaukee County Parks in partnership with Sprecher Brewery. Revenue from the beer gardens goes back into improving the parks.

The Source: Information in this post was provided by Milwaukee County Parks.

