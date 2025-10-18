Expand / Collapse search

Wisconsin Badgers host No. 1 Ohio State Buckeyes at Camp Randall

By
Published  October 18, 2025 4:52pm CDT
Wisconsin Badgers
MADISON, WI - OCTOBER 18: The Ohio State Buckeyes running back Isaiah West (32) breaks though the arm tackle attempt of Wisconsin Badgers safety Matthew Traynor (13) durning a college football game between The Ohio State Buckeyes and the Wisconsin Ba

The Brief

    • The Wisconsin Badgers hosted the top-ranked Ohio State Buckeyes at Camp Randall Stadium on Saturday, Oct. 18.
    • Ohio State held a 20-0 lead after the first half of play.

MADISON, Wis. - The Wisconsin Badgers hosted the top-ranked Ohio State Buckeyes at Camp Randall Stadium on Saturday, Oct. 18. 

Scoring summary

1st quarter

  • At 8:32, Ohio State's J. Sayin pass complete. Catch made by C. Tate for 33 yards. TOUCHDOWN. Ohio State takes a 7-0 lead over Wisconsin.
  • At 4:44, Ohio State's J. Fielding 38-yard field goal attempt is good. Ohio State extends lead, 10-0, over Wisconsin.
  • At 0:10, Ohio State's J. Sayin pass complete. Catch made by C. Tate for 10 yards. TOUCHDOWN. Ohio State's lead extended, 17-0 over Wisconsin.

2nd quarter

  • At 8:47, Ohio State's J. Fielding 37-yard field goal attempt is good. Ohio State lead is now 20-0 over Wisconsin.

3rd quarter

  • At 1:22, Ohio State's J. Sayin pass complete. Catch made by W. Kacmarek for 2 yards. TOUCHDOWN. Ohio State's lead is now 27-0 over Wisconsin.

4th quarter

  • Ongoing

The Source: Information in this post was provided by FOX Sports and supplemented by The Associated Press.

