Wisconsin Badgers host No. 1 Ohio State Buckeyes at Camp Randall
MADISON, Wis. - The Wisconsin Badgers hosted the top-ranked Ohio State Buckeyes at Camp Randall Stadium on Saturday, Oct. 18.
Scoring summary
1st quarter
- At 8:32, Ohio State's J. Sayin pass complete. Catch made by C. Tate for 33 yards. TOUCHDOWN. Ohio State takes a 7-0 lead over Wisconsin.
- At 4:44, Ohio State's J. Fielding 38-yard field goal attempt is good. Ohio State extends lead, 10-0, over Wisconsin.
- At 0:10, Ohio State's J. Sayin pass complete. Catch made by C. Tate for 10 yards. TOUCHDOWN. Ohio State's lead extended, 17-0 over Wisconsin.
2nd quarter
- At 8:47, Ohio State's J. Fielding 37-yard field goal attempt is good. Ohio State lead is now 20-0 over Wisconsin.
3rd quarter
- At 1:22, Ohio State's J. Sayin pass complete. Catch made by W. Kacmarek for 2 yards. TOUCHDOWN. Ohio State's lead is now 27-0 over Wisconsin.
4th quarter
- Ongoing
The Source: Information in this post was provided by FOX Sports and supplemented by The Associated Press.