Milwaukee County Traveling Beer Garden; season kicks off at Wilson Park
MILWAUKEE - Milwaukee County's Traveling Beer Garden season is officially underway. Beer will be flowing at Wilson Park on Wednesday, May 13 – the first of 11 stops in 2026.
The Traveling Beer Garden tours transform parks into temporary beer gardens from May through September, for about two weeks at a time. Restored fire trucks were converted into mobile beer trucks, serving up craft beers, and more.
Roll Out The Barrel Tour
- May 13-25: Wilson Park, Milwaukee
- May 27-June 14: McCarty Park, West Allis
- June 17-July 5: Grant Park, South Milwaukee
- July 8-26: Sheridan Park, Cudahy
- July 29-August 16: Froemming Park, Franklin
- August 19-September 7, 12, 13, 19, 20: Greenfield Park, West Allis
Pass Me A Pint Tour
- June 3-21: Cooper Park, Milwaukee
- June 24-July 13: Lake Park, Milwaukee
- July 15-August 2: Doctor's Park, Fox Point
- August 5-16: Gordon Park, Milwaukee
- September 12-13: Trimborn Farm, Greendale
Hours
- Monday through Friday: 5 p.m. until 9 p.m.
- Saturday, Sunday and holidays: 11 a.m. until 9 p.m.
The Traveling Beer Garden is managed by Milwaukee County Parks in partnership with Sprecher Brewery. Revenue from the beer gardens goes back into improving the parks.
The Source: Milwaukee County Parks provided the information in this report.