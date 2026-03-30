Milwaukee County golf courses all open for 2026 season

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The Brief As of March 30, every Milwaukee County golf course is officially open for the season. Due to current ground conditions, all courses are restricted to walking only; motor carts are not yet permitted. Golfers can now book their rounds online through the Milwaukee County Parks website.



If you are looking to head to a golf course near you, you should know that all Milwaukee County golf courses are now open for the 2026 season.

The county has been opening courses in batches – and the last batch opened on Saturday, March 28. Hansen Park golf course opened on Monday, March 30.

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As of Monday, all courses are "walking only" until conditions allow for motor carts. But golfers are invited to make tee times on the Milwaukee County Parks website.

Green fees at the Milwaukee County Parks

What we know:

Below is a list of the Milwaukee County golf courses and the expected green fees.

Brown Deer

Green Fees18 Holes: $389 Holes: $23

18 Holes: $38

9 Holes: $23

Cart Fees18 Holes: $209 Holes: $13

18 Holes: $20

9 Holes: $13

Dretzka/Oakwood/Whitnall

Green Fees18 Holes: $259 Holes: $18

18 Holes: $25

9 Holes: $18

Cart Fees18 Holes: $189 Holes: $12

18 Holes: $18

9 Holes: $12

Currie/Grant/Greenfield

Green Fees18 Holes: $239 Holes: $16

18 Holes: $23

9 Holes: $16

Cart Fees18 Holes: $189 Holes: $12

18 Holes: $18

9 Holes: $12

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Lincoln

Green Fees9 holes: $14

9 holes: $14

Cart Fees9 Holes: $12

9 Holes: $12

Hansen/Warnimont

Green Fees18 Holes: $139 Holes: $10

18 Holes: $13

9 Holes: $10

Cart Fees18 Holes: $139 Holes: $9

18 Holes: $13

9 Holes: $9

Lake/Noyes/Zablocki

Green Fees9 holes: $7

9 holes: $7

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