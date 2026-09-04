FOX6 News Anchor Carl Deffenbaugh says goodbye after 10 years

FOX6 News Anchor Carl Deffenbaugh's last day was Friday, Sept. 4. After 10 years in Milwaukee, take a look at some of the team's favorite moments with Carl through the years.
MILWAUKEE - FOX6 News Anchor Carl Deffenbaugh's last day was Friday, Sept. 4. After 10 years in Milwaukee, take a look at some of the team's favorite moments with Carl through the years.
He said his final goodbyes on FOX6 News at 9 a.m.
FOX6 News Anchor Carl Deffenbaugh's last day was Friday, Sept. 4.
Celebrating Carl's final day at FOX6 by honoring his legacy of storytelling, highlighted by his historical look back at an iconic company's 90-year journey last year.